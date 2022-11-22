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Каладзе призвал бизнесменов помочь Тбилиси отпраздновать Новый год

Каладзе призвал бизнесменов помочь Тбилиси отпраздновать Новый год

Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал предпринимателей и жителей столицы проявить активность, чтобы помочь администрации с оформлением города к новогодним праздникам.

"Хочу еще раз обратиться ко всем тем субъектам, которые желают участвовать в украшении города к Новому году, выразить свою готовность. Мы готовы помочь вам выделить подходящие пространства, где вы сможете организовать новогоднюю иллюминацию с логотипами вашей компании", - цитирует его Sputnik Грузия.

Градоначальник выразил уверенность, что в этом годы праздничные мероприятия понравятся жителям и гостям столицы, которые, по его словам, позволят людям расслабиться, отдохнуть и насладиться новогодними каникулами.

Также он добавил, что информация о новогодних мероприятиях, зажжении главной елки и освещении улиц Тбилиси появится в ближайшее время.

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