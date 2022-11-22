Россию и Китай могут связать еще две новых ж/д линии

22 ноя. 15:02

Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай.

Недавно открытый новый железнодорожный погранпереход на российско-китайском участке Нижнеленинское-Тунцзян имеет пропускную способность 5 млн тонн ежегодно.

"В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае", - сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

Он отметил, что когда китайская сторона снимет ковидные ограничения, объемы перевозок могут быть увеличены в полтора раза.

С начала года, добавил Иванов, проведена работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе. "В настоящее время предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска на китайском направлении", - поделился он.