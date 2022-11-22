Похороны в Ингушетии завершились поножовщиной

22 ноя. 14:59

В Ингушетии двоюродные братья подрались на похоронах родственника, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кантышево Назрановского района. Семья Оздоевых собрала весь тейп, чтобы проститься с погибшим. Братья Рашид и Адам начали спорить о причинах гибели родственника, после чего Рашид набросился на Адама, тот упал и сломал бедро. 16-летний Магомед, сын пострадавшего, ножом ударил обидчика в живот.

Рашид и Адам были доставлены в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает. Магомед стал фигурантом уголовного дела.