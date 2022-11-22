"Газпром" пригрозил сокращением поставок газа через Украину

22 ноя. 14:49

Поставки российского газа через Украину могут сократиться, если сохранится дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию, сообщает "Газпром".

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - говорится в сообщении компании.

По состоянию на 22 ноября "Газпром" подает газ на "Суджу" для транзита в объеме 42,9 млн куб м в сутки.

"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", - подчеркивается в сообщении.