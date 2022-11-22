Президент Армении заметил позитивные тенденции в нормализации отношений Еревана и Анкары

22 ноя. 14:44

Президент Армении Ваагн Хачатурян отмечает положительные тенденции в плане нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, об этом он заявил в интервью итальянскому изданию SpecialEurasia.

"Спецпредставители Армении и Турции проводят встречи. Даже в информационно-пропагандистском поле я вижу позитивные тенденции и надеюсь, что мы сможем установить цивилизованные, нормальные и предсказуемые добрососедские отношения", - отметил он.

Хачатурян выразил мнение, что для решения сложнейших задач лучше всего подходят такие инструменты, как демократия и развитие. По словам президента, поэтому Армения оценивает нормализацию отношений с соседними странами как возможность решить серьезные проблемы.