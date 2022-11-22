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Одобрение нацизма довело жителя Ставрополья до уголовного срока

Одобрение нацизма довело жителя Ставрополья до уголовного срока

Жителю Невинномысска вынесли приговор за экстремизм и одобрение нацизма, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Мужчина писал в соцсетях комментарии, унижая людей по признакам расы, национальности, языка и происхождения. Также он одобрительно отзывался о немецко-фашистских захватчиках и украинских националистических объединениях времен Великой Отечественной войны.

"Гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", – сказано в сообщении.

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