Одобрение нацизма довело жителя Ставрополья до уголовного срока

22 ноя. 14:38

Жителю Невинномысска вынесли приговор за экстремизм и одобрение нацизма, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Мужчина писал в соцсетях комментарии, унижая людей по признакам расы, национальности, языка и происхождения. Также он одобрительно отзывался о немецко-фашистских захватчиках и украинских националистических объединениях времен Великой Отечественной войны.

"Гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", – сказано в сообщении.