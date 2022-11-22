Мощный снегопад обрушится на Подмосковье

22 ноя. 14:32

МЧС предупреждает жителей Московской области о сильном снегопаде и ветре в ближайшие сутки.

"На территории Московской области 22 ноября и до 12:00 23 ноября сохранится снег, мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 м/с", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Жителей региона просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов - обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции. На фоне непогоды в Подмосковье возможны перебои с электричеством, добавили в МЧС.