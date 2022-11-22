Ведущие вузы РФ представят свой потенциал на выставке в Астане

22 ноя. 14:23

Лучшие университеты России будут представлены 26-27 ноября в Астане на выставке-презентации "Учись в России", сообщает пресс-служба Русского дома в столице Казахстана.

Выпускники и их родители смогут пообщаться с сотрудниками вузов, им предложат свыше 300 различных учебных программ, которые охватывают все сферы деятельности человека. Также абитуриентов ознакомят с правилами поступления, помогут выяснить и как получить стипендию на обучение.

"Образование в России имеет богатые, многовековые традиции. Сегодня все российские вузы предоставляют условия для комфортного проживания и учебы студентов, и их услуги пользуются большой популярностью у казахстанцев", - сказано в сообщении.