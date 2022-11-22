Генсек ООН заявил о кризисе во всем мире

22 ноя. 14:17

Мировое сообщество переживает кризис, затрагивающий различные области жизни, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Если мы посмотрим сегодня на земной шар, то увидим, что мир находится в кризисе. Силы раздора и ненависти нашли плодородную почву посреди несправедливостей и конфликтов. Расширяются разрывы между богатыми и бедными, между глобальным Севером и глобальным Югом, между развитыми странами и развивающимися экономиками. Напряженность - геополитическая, социальная и экономическая - растет", - заявил он, выступая на Глобальном форуме Альянса цивилизаций.

Генсек отметил, что конфликты разрушают жизни и благосостояние стран. "Доверие друг к другу и к политическим лидерам рассыпалось на части", - констатировал Гутерриш.

Острее стали старые проблемы, связанные с правами человека, распространением дезинформации, антисемитизм, ненависть к мусульманам, преследование христиан, ксенофобия и расизм.

Также существуют климатические проблемы. "Климат все быстрее движется к отметке, когда перемены будут необратимы. Это очевидный и трагический итог того, что мы не можем работать вместе ради общего блага", - заключил генсек ООН.