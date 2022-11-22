Госдума приняла проект федерального бюджета на 2023-2025 годы во втором чтении

22 ноя. 14:14

Государственная дума приняла сегодня на пленарном заседании во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Как сообщает ТАСС, к проекту было направлено в общей сложности 750 поправок, 605 из которых было в итоге принято.

Общий объем перераспределяемых средств, включая зарезервированные, достиг около 2 трлн рублей, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Напомним, из проекта документа следует, что расходы российского бюджета составят 29 трлн рублей в будущем году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы будут равняться 26,1 трлн рублей, 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.

По прогнозам дефицит в следующем году составит 2% ВВП (порядка 3 трлн рублей), он будет закрыт в основном за счет заимствований. Планируется, что дефицит бюджета будет постепенно уменьшаться, до 0,7% в 2025 году.