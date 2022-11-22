Кремль: мы с уважением относимся к беспокойству Турции по поводу безопасности

22 ноя. 13:49

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает стороны не допускать шагов, которые могут привести к осложнению ситуации в Сирии, при этом понимает обеспокоенность Анкары по безопасности.

"Мы с пониманием и с уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности. Мы считаем, что это законное право Турции", - цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что Россия призывает стороны "воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом".

"Это может бумерангом вернуться, еще больше осложнить положение дел с безопасностью", - добавил пресс-секретарь президента.