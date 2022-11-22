Центробанк: крепкий рубль отражает нужды экономики России

Курс рубля в настоящее время отражает первоочередные потребности российской экономики, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на форуме Финансового университета о перспективах курса.
Он напомнил, что "курс рубля - плавающий, он будет определяться состоянием платежного баланса".
По словам Заботкина, что, что сейчас курс рубля "укрепился, это то, что способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, которые сильно подорожали для российского бизнеса".
"И это объективно отражает то, что сейчас в первую очередь нужно для российской экономики", - подчеркнул он.