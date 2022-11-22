Россия и Азербайджан реализуют проекты на $7,5 млрд

22 ноя. 13:40

Россия и Азербайджан в настоящее время реализуют совместные проекты на $7,5 млрд, об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач по итогам прошедшего в Баку XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума, состоявшегося в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Азербайджан.

От МЭР РФ в работе российской делегации участвовали глава ведомства Максим Решетников и Вольвач.

"Контакты между Россией и Азербайджаном развиваются не только на уровне глав государств, но и на уровне взаимодействия регионов. Российский бизнес участвует сейчас в 14 крупных проектах, общая стоимость которых почти $7,5 млрд. В Республике создаются проекты по автомобильному и железнодорожному машиностроению, открывается первое фармацевтическое производство. И все это с использованием технологий, компетенций и опыта российских коллег", - подчеркнул замминистра.

С Азербайджаном на сегодняшний день развивают сотрудничество более 70 российских регионов, с четвертью уже подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. В число лидеров по межрегиональному товарообороту входят Москва, Кубань и Ставрополье, Московская и Свердловская области, а в десятку ключевых торговых партнеров - Татарстан, Волгоградская, Саратовская области и Санкт-Петербург.

В МЭР РФ привели в качестве примера успешного межрегионального взаимодействия расширение торгового судоходства между астраханскими и азербайджанскими портами - это важное направление для обеих стран, которое может обеспечить дополнительный грузопоток в рамках МТК "Север - Юг".

"Регионы России заинтересованы в расширении контактов с Азербайджаном по ключевым направлениям - это промышленность, транспорт, судостроение, сельское хозяйство и инвестиции. Уверен, что расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана", - заключил Дмитрий Вольвач.