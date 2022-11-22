Казахстан готов обеспечить Россию и Узбекистан картофелем

22 ноя. 13:28

В Минсельхозе Казахстана сообщили, что увеличение урожайности наблюдается по всем видам овощной группы, республика будет обеспечена, также есть возможности для экспорта.

"В этом году у нас с 4,2 млн тонн до 4,7 млн тонн увеличилось производство овощей – картофеля. По всем видам овощной группы наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее", - сказал министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос, хватит ли в республике овощей на зиму.

Он сообщил, что сейчас производится закладка сельхозпродукции в овощехранилища.

"Мы не только себя обеспечим, но еще и наших соседей обеспечим картофелем. Узбекистан, Россия наш картофель импортирует. Мы ведем контроль, смотрим, чтобы наших овощей хватило для внутреннего рынка. Сейчас у нас никаких сомнений нет - овощей хватит. Год был хорошим. Мы обеспечим всех", - заявил министр.