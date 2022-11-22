Ростовчан избавят от зимних сугробов

22 ноя. 12:59

Власти Ростова-на-Дону нынешней зимой направят на уборку снега в городе более 250 единиц снегоуборочной техники, - пообещал директор городского департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарев.

В случае сверхнормативных осадков для вывоза снежных масс могут привлечь еще более 100 машин, а против гололеда на тротуарах и дорогах коммунальщики приготовили 11 тыс т реагентов.

"Районы согласовали с комитетом по охране окружающей среды 12 мест складирования снега общей площадью более 50 тыс кв м. Также ведется подготовка дополнительных мест еще на 16 тыс кв м", – рассказал Пономарев, передает "АиФ-Ростов".

Прошлой зимой местные жители часто жаловались на то, что кучи снега лежали прямо возле пешеходных переходов и остановок, на что Пономарев заявил, что этой зимой в департаменте появится технадзор – четыре человека, которые будут курировать и проверять все районы города.

"Контроль будет усилен, требования ко всем районам будут идентичны и кратно увеличены. Поэтому, я думаю, результат мы получим", – заверил глава городского департамента ЖКХ.