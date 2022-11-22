МЧС: студенты могли сами устроить ЧП в Экономическом университете Армении

22 ноя. 12:57

В МЧС Армении допускают, что ЧП в Армянском государственном экономическом университете могло произойти по вине какого-то студента, принесшего на учебу газовый баллон. Эту версию озвучил в беседе с журналистами старший инструктор МЧС подполковник Аванесян.

"Помещение проветрили до нашего прибытия, возможно, поэтому приборы ничего не зафиксировали", - цитирует его Sputnik Армения.

Спасатель уточнил, что были проверены с помощью газоанализатора все помещения, от подвала до последнего этажа, но никаких химических веществ или утечки газа не обнаружилось.

Впрочем, Аванесян добавил, что здание не было газифицировано, так что возможность утечки газа изначально не рассматривалась.

"Пострадавших нет, и жизни людей ничего не угрожает", - добавил Аванесян.