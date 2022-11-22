Кафе в Ташкенте кормило клиентов объедками

22 ноя. 12:53

В одном из ташкентских кафе посетители заметили, что сотрудники отправляют на раздачу то, что не доели сами, история опубликована в сообществе "Потребитель.уз".

Инцидент произошел накануне в кафе с открытой линией раздачи. "Продавщица, стоя на раздаче, ела с тарелки салат. Не доев его, вывалила остатки в общий контейнер, откуда салат накладывают клиентам", - делился посетительница.

Другая женщина, как раз ужинавшая за столиком салатом, выразила возмущение таким поведением, однако сотрудницу кафе это не смутило. В зал был вызван менеджер, которому клиенты объяснили, что нельзя предлагать гостям объедки после сотрудников. Менеджер, пытаясь решить ситуацию, предложил женщине бесплатный ужин в заведении.