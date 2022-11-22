Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска

22 ноя. 12:45

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения соцсетей об эвакуации жителей Армянска, расположенного на севере полуострова. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова", - пояснил чиновник.

Аксенов также призвал пользоваться исключительно проверенными источниками..

напомним, в Крыму с апреля введен высокий, "желтый" уровень террористической опасности, с октября в регионе действует средний уровень реагирования.