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Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска

Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения соцсетей об эвакуации жителей Армянска, расположенного на севере полуострова. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова", - пояснил чиновник.

Аксенов также призвал пользоваться исключительно проверенными источниками..

напомним, в Крыму с апреля введен высокий, "желтый" уровень террористической опасности, с октября в регионе действует средний уровень реагирования.

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