ДТП на западе Казахстана унесло семь жизней

22 ноя. 12:38

Сегодня днем на трассе "Актобе-Астрахань" произошло крупное ДТП, есть погибшие.

"В районе поселка Елек Мугалжарского района водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus. Lada от столкновения выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Sorrento", - отмечается в информации департамента полиции региона, сообщает Polisia.kz..

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Lada Largus и шесть его пассажиров погибли на месте происшествия. Еще четыре человека, пассажиры автомашины Kia, получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшее медучреждение для оказания необходимой помощи.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику аварии грозит до десяти лет лишения свободы.