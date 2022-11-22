Соратник Эрдогана призвал его встретиться с Асадом

22 ноя. 12:36

Глава Партии националистического движения Девлет Бахчели, составляющий альянс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, считает, что глава государства должен встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре.

"Контакт, установленный нашим президентом с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, - это правильный контакт. Необходимо также создать возможность встречи с Башаром Асадом и выработать общие меры противодействия террористическим организациям", - цитирует соратника президента ТАСС.

Напомним, 20 ноября ас-Сиси и Эрдоган провели первую встречу, она состоялась на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Президенты обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.