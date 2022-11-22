Новороссийск станет безопаснее благодаря "тревожным кнопкам"

22 ноя. 12:29

В Новороссийске на автовокзале и остановках общественного транспорта появились терминалы системы экстренной связи.

Горожане могут просто нажать на кнопку и сообщить о ЧП оперативным службам.

"Комплекс оборудования и программного обеспечения позволяет принимать обращения по двухстороннему аудиоканалу через устройство экстренной связи в «Безопасном городе». Система помогает сообщать о правонарушениях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях и играет определенную профилактическую роль - совместно с камерами видеонаблюдения они оказывают психологический эффект, предостерегая от совершения правонарушений", - написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Всего в городе установлено девять "тревожных кнопок": у кинотеатра и администрации, на автовокзале, а также на остановках общественного транспорта по ул. Советов, 11, 22, Куникова, 9, пр-т Ленина, 42, пр-т Дзержинского, 183.