Топливо для АЭС "Аккую" привезут в Турцию в мае

22 ноя. 12:25

Топливо для АЭС "Аккую" будет доставлено в Турцию в конце мая будущего года, рассказала гендиректор АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева на Международном форуме Atomexpo 2022 в Сочи.

По ее словам, работы на АЭС идут по графику.

"Я с нетерпением жду предстоящий год. В 2023 году будут завершены все работы. Мы уже подошли к этапу ввоза в страну топлива для первого энергоблока", - цитирует Зотееву Anadolu.

Гендиректор компании добавила, что для проекта "Аккую" требуются молодые сотрудники и специалисты.