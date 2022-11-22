На Дону объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз

22 ноя. 12:16

В Ростовской области на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются грозы, сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и усиление ветра, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В период с 17:00 до 19:00 мск и до конца суток во вторник, 22 ноября, а также ночью, утром и в первой половине дня 23 ноября местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди в сочетании с грозой и усилением юго-западного и западного ветра с порывами до 20-24 м/c", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Завтра в первой половине дня на севере и западе региона ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.