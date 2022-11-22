На центральных улицах Ташкента появятся платные парковки

22 ноя. 12:07

В скором времени на 10 центральных улицах Ташкента заработают платные парковки с паркоматами, - сообщили в управлении транспорта столицы Узбекистана.

Городские власти провели опрос, который показал, что 97% респондентов сетуют на проблемы с парковкой. Чтобы изменить ситуацию, на 10 улицах будут созданы платные парковки с паркоматами, - передает Podrobno.uz.

Это позволит организовать свыше 2,2 тыс парковочных мест, для чего будет закуплено 2 системы "Паркон" для автоматического контроля правил парковки и установлено 57 паркоматов.

В Ташкенте появляется все больше улиц, где паркующиеся автомобили становятся серьезной проблемой для дорожного трафика, провоцируя пробки, и проблема будет с ростом числа автомобилей в городе лишь усугубляется.

Ожидается, что проект окажет общий положительный эффект на экономику города.