Единая система управления наукой создается в России

22 ноя. 12:07

В России идет создание единой информационной системы управления наукой, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании VII Международного форума Финансового университета.

По его словам, одна из ключевых задач - добиться востребованности результатов научных исследований бизнесом и промышленностью. С этой целью правительство реализует ряд программ по созданию консорциумов научных и образовательных организаций с промышленными предприятиями и технологическими компаниями.

"Такая кооперация обеспечит науке заказчика, который внедрит результаты исследований в экономику. Для решения этих амбициозных задач сейчас формируется единая информационная система управления наукой, первые сервисы которой будут запущены до конца этого года", - цитирует Чернышенко "Интерфакс".