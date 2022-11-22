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Минфин предупредил о дефиците рабочей силы в России

Минфин предупредил о дефиците рабочей силы в России

Нехватка рабочей силы может оказаться одним из серьезных факторов, ограничивающих развитие экономики в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на VII Международном форуме Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепты победы".

Он напомнил, что буквально пару лет назад речь шла, напротив, о будущем избытке рабочей силы.

"Сейчас, наверное, надо думать о том, что недостаток рабочей силы может стать одним из важных ограничивающих факторов развития экономики в текущих условиях", - цитирует чиновника ТАСС.

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