Минфин предупредил о дефиците рабочей силы в России

22 ноя. 11:57

Нехватка рабочей силы может оказаться одним из серьезных факторов, ограничивающих развитие экономики в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на VII Международном форуме Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепты победы".

Он напомнил, что буквально пару лет назад речь шла, напротив, о будущем избытке рабочей силы.

"Сейчас, наверное, надо думать о том, что недостаток рабочей силы может стать одним из важных ограничивающих факторов развития экономики в текущих условиях", - цитирует чиновника ТАСС.