У охотника в горах Сочи остановилось сердце

22 ноя. 11:55

Спасатели нашли мертвым 56-летнего охотника, который накануне перестал выходить на связь.

Сообщение о том, что в районе аула Малый Кичмай Лазаревского района пропал 56-летний мужчина, который в 08.00 уехал на охоту с ружьем и не выходит на связь, поступило около девяти вечера. Автомобиль охотника был оставлен у кромки леса.

В результате поисково-спасательных работ в горно-лесистой местности было обнаружено тело мужчины. Оно передано полиции. Предварительный диагноз - остановка сердца, сообщает сочинская Служба спасения.