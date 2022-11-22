В правящей партии Турции заявили, что неконструктивная позиция Еревана лишает ее всех возможностей в регионе

22 ноя. 11:49

Несмотря на то, что Азербайджан предложил заключить мирный договор, Армения все еще не дала адекватного ответа, такая неконструктивная позиция лишает Ереван всех возможностей в регионе, сообщил замглавы по внешним связям Партии справедливости и развития Турции Мехмет Джейлан.

Он подчеркнул, что принять правильное решение никогда не поздно, а также выразил уверенность, что мирный договор между Баку и Ереваном будет подписан на основе принципа территориальной целостности.

Затронув тему солидарности Турции с Азербайджаном, политик заявил, что сегодня она сильнее, чем когда-либо, добавив, что "Турция и в радости, и в горе рядом с Азербайджаном.

"Подписав Шушинскую декларацию, мы подняли наши отношения до самого высокого уровня. В регионе созданы условия для обеспечения устойчивого мира и стабильности. У Турции большие надежды на нормализацию ситуации в регионе, другого пути нет", - заключил Джейлан.