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Российский авторынок сможет вернуться к докризисному уровню не раньше 2028 года

Российский авторынок сможет вернуться к докризисному уровню не раньше 2028 года

Оценить сроки восстановления российского авторынка сложно, к докризисным показателям он вернется не ранее 2028-2029 годов.

"Мы верим, что он восстановится, сказать когда - дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад", - рассказал глава компании "Автотор" Валерий Горбунов, пишет РИА Новости.

В 2021 году отечественный авторынок составил 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, в январе-октябре 2022 года продано порядка 500 тыс автомобилей, отметили в Ассоциации европейского бизнеса.

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