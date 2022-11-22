В Турции сегодня откроют высокогорное водохранилище "Юсуфэли"

22 ноя. 11:30

На северо-востоке Турции сегодня, 22 ноября, открывается крупнейшее в стране и пятое в мире высокогорное водохранилище "Юсуфэли" с построенной на нем гидроэлектростанцией.

К участникам церемонии открытия ГЭС и водохранилища на реке Чорух обратится президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Строительство искусственного водоема в 70 км к юго-западу от города Артвин велось с 2012 года. Высота его плотины достигает 275 м, что соответствует высоте стоэтажного дома. Суммарный полный объем воды в нем оценивается в 2 млрд 130 млн кубометров, - сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Новая ГЭС будет вырабатывать до 1,9 млрд кВт/час энергии, чем ежегодно будет приносить Турции доход объемом в 5 млрд лир, а работа водохранилища будет регулироваться другими искусственными водоемами, что позволил увеличить производительность электроэнергии на юго-востоке Анатолии.