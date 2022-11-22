Стало известно, о каких несостоявшихся боях жалеет Хабиб

22 ноя. 11:23

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что жалеет о нескольких несостоявшихся боях.

"Тот же Жорж Сен-Пьер. Но я очень уважаю этого парня. Я рос на его боях. Когда он завоевал титул UFC в 2007-м, я даже еще не начал свою профессиональную карьеру", - цитирует его Sports.ru.

Он отметил, что Жорж Сен-Пьер был одним из бойцов, на кого ровнялся в смешанных единоборствах.

Также Хабиб выделил Тони Фергюсона, бой с которым откладывался пять раз. "Наш поединок так и не состоялся", - добавил спортсмен.

Кроме того, он включил и экс-чемпиона промоушена Энтони Петтиса, с которым хотел подраться "в 2014-м или 2015-м году".

"Он тогда был на вершине, и я очень сильно хотел побиться с этим парнем. Но потом он проиграл титул Рафаэлю Дос Аньосу и его карьера пошла на спад", - заключил Нурмагомедов.