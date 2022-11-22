Армения встретит Владимира Путина атакой на Азербайджан? 

В последние дни армянские военные усилили обстрелы азербайджанских позиций на условной границе двух стран. Одновременно возобновили стрельбу из зоны временного размещения российских миротворцев остатки незаконных вооруженных формирований. Если послевоенные перестрелки на границе стали, можно сказать, рутиной, то карабахские сепаратисты не стреляли довольно давно, и их активизация заставляет задуматься: что изменилось в планах Еревана?

За три недели ноября ВС Армении осуществили 9 огнестрельных провокаций на границе с Азербайджаном. Из них пять сопровождались стрельбой в азербайджанском Карабахе, а накануне стреляли только армянские НВФ в зоне размещения РМК, в то время как на границе было тихо. Все шесть провокаций в Карабахе были совершены после одной даты – 8 ноября, то есть Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне, однако привязка здесь не столько ко второй годовщине капитуляции Армении, сколько к другому событию.

9 ноября вечером, во вторую годовщину подписания президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Трехстороннего заявления о завершении Карабахской войны, Путин позвонил Пашиняну, чтобы обсудить предстоящий саммит глав государств ОДКБ в Ереване. В тот же день было официально объявлено, что российский лидер приедет в Армению для участия в этом событии, причем пресс-служба армянского правительства сообщила, что визит Путина будет двухдневным и начнется 22 ноября.

Первые за осень выстрелы карабахских сепаратистов из-за спин российских миротворцев раздались незадолго до этого телефонного разговора и за две недели приобрели систематический характер. Важно отметить, что последнее существенное боестолкновение азербайджанской армии с армянскими НВФ произошло еще в начале августа, когда Ереван попытался воспрепятствовать изменению маршрута Лачинского коридора. Тогда Баку провел операцию "Возмездие" и выбил боевиков из Лачинского района. При этом крупнейшая послевоенная битва двух армий 13-14 сентября прошла при полной тишине в Карабахе, которая продлилась, как можно видеть, до звонка Пашиняна Путину 9 ноября.

Сопоставление этих фактов наводит на очевидный вывод – сепаратисты провоцируют азербайджанские войска в Карабахском экономическом районе не просто так, а с привязкой к визиту Владимира Путина в Ереван. Можно ожидать, что и сегодня, и завтра, когда российский лидер приземлится в "Звартноце", и даже в ходе саммита ОДКБ армянские боевики будут вести огонь из зоны временного размещения российских миротворцев, чтобы вызвать ВС Азербайджана на ответный огонь и завязать как можно более тяжелый бой, в идеале – подставить под удар россиян из миротворческого контингента. Вполне возможно, что такая же попытка будет предпринята и на границе.

Смысл провокаций ясен – режим Никола Пашиняна по-прежнему хочет заставить Россию участвовать в его реваншистских планах против Азербайджана. Тут есть два направления – карабахское и пограничное. Что касается первого, то Ереван ищет пути сохранить сепаратистский проект в Карабахе, соответственно, от России нужно согласие на продолжение работы миротворцев в зоне вокруг Ханкенди после осени 2025 года. Решить, останется там РМК или нет, может только Азербайджан, и власти Армении пытаются как-то мотивировать Москву оказать давление на Баку в этом вопросе.

Схема простая: армянские боевики провоцируют бой в Карабахе –> он длится некоторое время –> российские миротворцы работают над прекращением стрельбы –> армянские боевики тут же прекращают бой –> Пашинян говорит Путину: "Посмотрите, Владимир Владимирович, как вы нам нужны". Не вполне понятно, на что рассчитывает режим Никола Пашиняна, ведь вся эта манипулятивная конструкция видна невооруженным глазом. Москве тут не с чем идти к Баку с вопросами, поскольку преступность действий армянской стороны, на которую азербайджанская сторона только дает соразмерный ответ, ясна.

Что касается пограничного направления, то перестрелки на границе нужны Еревану для усиления ложной повестки армяно-азербайджанского урегулирования в контексте саммита ОДКБ. Как известно, Армения не хочет заниматься делимитацией границы до тех пор, пока азербайджанские войска не переместятся на выгодные армянской армии позиции. На первой взгляд, логики у этого требования нет, ведь как раз делимитация наиболее тяжелых участков позволит Еревану официально и бескровно добиться того, чего, по его словам, он хочет. Но на самом деле режим Никола Пашиняна попросту желает заморозить все послевоенные вопросы, которые кажутся ему невыгодными, в том числе и делимитацию границы.

Пожалуй, такое поведение следует характеризовать как пассивную форму реваншизма. Спустя два года после капитуляции в Карабахской войне власти Армении не желают признавать поражение, саботируют исполнение Трехстороннего заявления и пытаются сохранить максимум того, что у них было до начала Отечественной войны Азербайджана. Так и выглядит реваншизм бессильного агрессора – он ничего не может сделать (и каждое поражение армянских войск в послевоенных провокациях это доказывает), но все равно не сдается и старается хотя бы бездействием, приправленным пустыми разговорами, оттянуть наступление мира.

В случае саммита ОДКБ в Ереване план режима Никола Пашиняна в том, чтобы жестко потребовать от других членов организации выступить против Азербайджана, вплоть до введения войск ОДКБ на условную границу двух стран. Армянский премьер будет это делать под угрозой выхода Армении из организации, и стрельба ему необходима, чтобы посильнее надавить на лидеров России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сказать: "Посмотрите, на нас напали, защитите нас!". Разумеется, и эта манипуляция тоже шита белыми нитками. Неармянские члены ОДКБ без исключения являются партнерами и союзниками Азербайджана, и их руководство прекрасно осведомлено о том, что происходит на Южном Кавказе на самом деле.

Тем не менее, Никол Пашинян будет пытаться надавить на Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона. Что у него из этого получится, мы сможем увидеть завтра после полудня. Прогноз – не получится ничего. Но стрельба на границе и в Карабахе все равно будет.