COVID-19 нашли еще у 4 660 россиян

22 ноя. 11:09

В России за минувшие сутки выявили 4 660 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 625, в Санкт-Петербурге - 456, в Подмосковье - 92. В Краснодарском крае - 72, в Ставропольском крае -14, в Крыму - 31, в Дагестане - 1, в Кабардино-Балкарии - 13, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 545 351.

Госпитализированы за сутки 1434 человека. Выздоровели 4 444 пациента, за все время - 20 954 532.

Умерло за сутки 59 человек, с начала пандемии - 391 568.