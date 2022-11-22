СМИ: Еврокомиссия ищет новых россиян для девятого пакета санкций

22 ноя. 11:09

Европейская комиссия (ЕК) изучает списки россиян, против которых могут быть введены рестрикции в рамках девятого пакета санкций против РФ, - сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Страны ЕС подготовили "длинные списки имен", против которых предлагают ввести санкции, и сейчас эксперты Еврокомиссии изучают их, - передает РИА Новости.

Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие страны и Еврокомиссию к одновременному согласованию предельных цен на нефть и девятого пакета санкций, но особого энтузиазма к такой идее в ЕС не проявляют, заявляя, что пакет санкций еще не готов и увязка его с потолком цен лишь усложнит ситуацию.