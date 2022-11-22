Иран снабдит боевые корабли беспилотниками с радиусом действия более 2 тыс км

22 ноя. 11:06

Иран собирается оснастить свои боевые корабли ударными палубными вертолетами и БПЛА с радиусом действия более 2 тыс км, сообщил командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани.

"Мы впервые закупим ударные палубные вертолеты, столь необходимые при проведении различных операций, особенно при сопровождении торговых судов. Мы также оснастим наш флот современными беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тыс км, что позволит нашему флоту действовать в любой точке мира", - цитирует его агентство Fars.

Ирани отметил, что увеличившийся научный и промышленный потенциал Ирана дает возможность стране создавать все виды боевых кораблей и судов обеспечения, летательных аппаратов, а также стратегического вооружения, благодаря которым ИРИ может продемонстрировать свою военно-морскую мощь.

Глава ВМС пояснил, что Иран таким образом обезопасил свои морские торговые пути, так что его торговые суда, включая нефтеналивные и рыболовные, могут безопасно перемещаться по миру в сопровождении боевых кораблей ВМС.

На боевом дежурстве постоянно находятся отряды трех командований, отвечающих за операции в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах", - добавил Ирани.