Турпоток из России в Турцию по итогам года превысит 5 млн человек

22 ноя. 11:02

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток россиян в Турцию по итогам года превысит 5 млн.

"Если только в одном октябре и только в Стамбул приехали 185 тыс россиян, то планка в 5 млн туристов из России в Турции в 2022 году, будет, несомненно, превзойдена", - сообщили в АТОР.

В октября Россия стала лидером по турпотоку в Турцию, следует из данных Министерства культуры и туризма страны. Тогда россияне совершили в Турцию 767,8 тыс визитов, при этом это на 15,2% меньше, чем в октябре прошлого года.

По итогам 10 месяцев 2022 года Россия находится на втором месте по турпотоку в Турцию после Германии. С начала года Турцию посетили 4,6 млн россиян, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.