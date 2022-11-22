Житель Кубани может лишиться свободы за то, что приковал знакомую наручниками к батарее

22 ноя. 10:47

В городе Тимашевске Краснодарского края мужчина ушел на работу, пристегнув при этом свою знакомую к батарее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как заявили в ведомстве, 48-летний житель города приковал сожительницу к батарее во время ссоры, а затем покинул дом. Поскольку у женщины на телефоне было недостаточно средств, она не могла никому сообщить о случившемся.

Отмечается, что ее спас работник социальных служб, позвонивший пострадавшей. В настоящее время полицейские передали материалы дела в суд, а мужчине грозит до двух лет тюрьмы.