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Житель Кубани может лишиться свободы за то, что приковал знакомую наручниками к батарее

Житель Кубани может лишиться свободы за то, что приковал знакомую наручниками к батарее

В городе Тимашевске Краснодарского края мужчина ушел на работу, пристегнув при этом свою знакомую к батарее, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как заявили в ведомстве, 48-летний житель города приковал сожительницу к батарее во время ссоры, а затем покинул дом. Поскольку у женщины на телефоне было недостаточно средств, она не могла никому сообщить о случившемся.

Отмечается, что ее спас работник социальных служб, позвонивший пострадавшей. В настоящее время полицейские передали материалы дела в суд, а мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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