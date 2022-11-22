СМИ: бомбы в порту Батуми не оказалось

22 ноя. 10:43

Специалисты не нашли взрывного устройства в порту Батуми, об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным телекомпании "Рустави 2", по результатам проверки оказалось, что сигнал о "минировании" был ложным.

Ведомства пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним, накануне кто-то позвонил в администрацию порта и предупредил, что взорвется одно из судов, которое планирует покинуть его. В частности, уточнялось, что на судне под флагом Болгарии заложена бомба.

Судно под названием "Герои Севастополя" заходит в порт Батуми каждые десять дней с различными грузами. В последний раз оно прибыло в Грузию 19 ноября.