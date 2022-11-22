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Владельцы крымских подсобных хозяйств могут получить госсубсидии

Владельцы крымских подсобных хозяйств могут получить госсубсидии

Минсельхоз Крыма начал дополнительный прием документов на предоставление субсидии физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство в сельской местности, - сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.

Государственную помощь личным подсобным хозяйствам в этом году начали оказывать впервые, а получить ее могут граждане, которые проживают на территории сельского населенного пункта или сельской агломерации, ведут личное подсобное хозяйство на своем приусадебном участке с видом разрешенного использования для такого рода деятельности, - передает "АиФ-Крым".

Это может быть выращивание плодово-ягодных культур, разведение птицы, крупного рогатого скота и так далее

Документы будут приниматься до 30 ноября 2022 года.

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