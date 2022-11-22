Психологи: украсьте дом к Новому году уже сейчас

22 ноя. 10:40

Новогодняя атмосфера дома делает нас счастливее, ученые предлагают уже в ноябре устроить себе праздник.

Новогодние украшения в доме повышают уровень дофамина, гормона хорошего самочувствия, отмечают специалисты.

Настроение улучшается, в первую очередь, благодаря ярким огням гирлянд. Разноцветные огоньки способны повысить уровень энергии и улучшить настроение в хмурые ноябрьские дни. По словам ученых, разные цвета имеют свои индивидуальные характеристики, благоприятно влияют на нервную систему, внутреннюю работу организма и психику человека.

В Новый год у многих включается ностальгия, это семейный праздник, наполненных домашним уютом и ожиданием волшебства. Приятные воспоминания повышают настроение.

Также можно придумать свои новогодние традиции - смотреть тематические фильмы, лепить снеговиков, отправиться семьей в лес. Это поможет почувствовать себя беззаботно, как в детстве.

Кроме того, добавляют психологи, если у вас на окнах красуются новогодние украшения, соседи воспринимают вас как дружелюбного и общительного человека.