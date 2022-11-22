Кыргызстан с начала года нарастил грузоперевозки на 34%

22 ноя. 10:24

В январе - октябре 2022 года грузоперевозки в Кыргызстане составили 35,5 млн тонн, это на 33,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального статистического комитета республики.

Основной объем грузов был перевезен автотранспортом - 28,9 млн тонн, что на 43% больше прошлогодних показателей.

Грузоперевозки железнодорожным транспортом также увеличились - плюс 4,9% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

На трубопроводные транспортировки пришлось 191,5 тыс тонн, на воздушные - 14,800 тонн.