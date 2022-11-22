Баку и Астана объединяются в нефтяной индустрии

22 ноя. 10:14

Замглавы правления АО "НК «КазМунайГаз" по экономике и финансам Даурен Карабаев сообщил о заинтересованности Казахстана в наращивании объемов транспортировки нефти через Азербайджан.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры, так как "КазМунайГаз" и SOCAR подписали пятилетнее соглашение по транспортировке 1,5 млн тонн нефти через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Осталось только определить, какая из казахстанских нефтедобывающих компаний будет транспортировать эти объемы. Ожидаем, что объемы в будущем будут наращиваться, так как не только мы, но и Азербайджан в этом заинтересован", - цитирует его Trend.