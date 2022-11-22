Туман частично заблокировал аэропорт Ургенча

22 ноя. 10:14

Международный аэропорт Ургенча минувшей ночью не смог принять два авиарейса из-за сильного тумана, сообщает Uzbekistan Airports.

На запасной аэродром был направлен пассажирский рейс HY-9616 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы, в 03:30 он не смог произвести посадку в аэропорту назначения и был перенаправлен в Навои из-за погодных условий – туман, видимость 300 м. По этой же причине не смог сесть в аэропорту Ургенча и самолет S7 Airlines, следовавший рейсом SBI-3245 из Москвы. Борт был перенаправлен в аэропорт "Бухара", - передает Podrobno.uz.

Был отложен и вылет рейса HY-53 по маршруту Ташкент – Ургенч.

Сейчас туман рассеялся, рейс SBI-3245 вылетел из Бухары в Ургенч в 09:30, рейс HY-9616 вылетел из Навои в 09:20. Вылет обратного рейса авиакомпании S7 из Ургенча в Москву запланирован на 22:05 по местному времени.