Власти Казахстана придумали, как избежать дефицита сахара

22 ноя. 10:06

Жители Казахстана больше не будут страдать от дефицита сахара, заявил глава Минторговли РК Серик Жумангарин.

Он уточнил, что именно сахар по большей части (75%) ответственен за 18,8%-ную инфляцию в стране.

Министр пояснил, что, во избежание нового ажиотажа, теперь каждый регион прикреплен к одному из казахстанских сахарных заводов - именно он будет выделять оборотные средства для "своего" предприятия в обмен на поставки сахара.

"В этом году мы себя будем обеспечивать собственным сахаром на 100%. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы недостаточно, но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет", - цитирует Жумангарина Sputnik Казахстан.