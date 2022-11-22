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Власти Казахстана придумали, как избежать дефицита сахара

Власти Казахстана придумали, как избежать дефицита сахара

Жители Казахстана больше не будут страдать от дефицита сахара, заявил глава Минторговли РК Серик Жумангарин.

Он уточнил, что именно сахар по большей части (75%) ответственен за 18,8%-ную инфляцию в стране.

Министр пояснил, что, во избежание нового ажиотажа, теперь каждый регион прикреплен к одному из казахстанских сахарных заводов - именно он будет выделять оборотные средства для "своего" предприятия в обмен на поставки сахара.

"В этом году мы себя будем обеспечивать собственным сахаром на 100%. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы недостаточно, но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет", - цитирует Жумангарина Sputnik Казахстан.

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