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Средиземноморское тепло простоит на Кубани до конца недели

Средиземноморское тепло простоит на Кубани до конца недели

На юге России до конца недели сохранится теплая погода, вызванная циклоном, пришедшим из Средиземноморья.

"Циклон принес на юг России вместе с облаками и осадками воздушные массы из Средиземноморья. …Теплая погода сохранится до конца недели", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

При этом с пятницы по воскресенье ожидается усиление ветра, порывы до 15 м/с. Ветер разгонит облака, в выходные будет солнечно, температура воздуха на 2-3 градуса превысит климатическую норму.

Во вторник на Кубани начнутся дожди, с четверга на юг России вернется солнце, уточнил Синенков.

Теплее всего будет в Сочи - всю неделю термометры будут показывать плюс 18-20, по ночам до 12 градусов тепла.

"Тепло в этом году задержалось осенью на юге России долго, такое бывает раз в пять-шесть лет", - добавил синоптик.

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