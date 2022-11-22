Средиземноморское тепло простоит на Кубани до конца недели

22 ноя. 10:04

На юге России до конца недели сохранится теплая погода, вызванная циклоном, пришедшим из Средиземноморья.

"Циклон принес на юг России вместе с облаками и осадками воздушные массы из Средиземноморья. …Теплая погода сохранится до конца недели", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

При этом с пятницы по воскресенье ожидается усиление ветра, порывы до 15 м/с. Ветер разгонит облака, в выходные будет солнечно, температура воздуха на 2-3 градуса превысит климатическую норму.

Во вторник на Кубани начнутся дожди, с четверга на юг России вернется солнце, уточнил Синенков.

Теплее всего будет в Сочи - всю неделю термометры будут показывать плюс 18-20, по ночам до 12 градусов тепла.

"Тепло в этом году задержалось осенью на юге России долго, такое бывает раз в пять-шесть лет", - добавил синоптик.