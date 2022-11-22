ЧМ-2022: без явных фаворитов 

В преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре большинство экспертов сошлись во мнении, что фавориты предстоящего мирового первенства - сборные Бразилии, Аргентины и Франции. Точно так же выглядит и тройка главных претендентов на победу у букмекеров.

На первый взгляд все логично. Бразильцы – пятикратные чемпионы мира и занимают в обновленном рейтинге ФИФА первое место, аргентинцы - обладатели Кубка Америки 2021 года, а французы – действующие чемпионы мира. Казалось бы, будущим чемпионом станет одна из этих команд, но на деле не все так просто. За последние пять мировых первенств фаворит выигрывал турнир лишь раз: в 2010 году это удалось Испании. За это время ЧМ также ни разу не выигрывала сборная, коэффициент на победу которой у букмекеров превышал 10.0. При этом нужно понимать, что у букмекерских контор могут быть разные коэффициенты на одно и то же событие. Если попытаться вычислить их среднее арифметическое значение, то победа Бразилии в Катаре оценивается коэффициентом 5.00, Аргентины – 6.50, Франции – 7.00, Англии – 9.00, Испании – 10.00.

Фраза "Нападение выигрывает матчи, а защита – титулы" очень точно описывает положение вещей на чемпионатах мира. И действительно, статистика пяти последних мировых первенств свидетельствует о том, что чемпионы всегда очень надежны в обороне. Так, в 4 случаях из 5 сборная, выигрывавшая турнир, пропускала в свои ворота максимум 4 мяча. В частности, 4 пропущенных мяча было у Бразилии в 2002 году и у Германии в 2014 году. При этом Италия и Испания, ставшие чемпионами в 2006 и 2014 годах, пропускали в свои ворота лишь по 2 мяча.

Согласно статистике, лучшей обороной из числа фаворитов ЧМ-2022 обладает Бразилия, которая в 17 матчах квалификации пропустила всего 5 мячей. Аргентина, занявшая второе место в отборе в Южной Америке, пропустила 8 мячей. Очень надежны в обороне и Франция с Англией. Французы провели в отборе 8 матчей, а англичане – 10, при этом обе команды пропустили в свои ворота всего по 3 мяча.

Чемпионат мира в Катаре станет 22-м по счету. За все это время победителями мирового первенства становились восемь сборных – Англия, Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Франция и Уругвай. При этом Уругвай последний раз выигрывал турнир в далеком 1950 году, а сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд, уступив в полуфинальном матче в рамках отбора сборной Северной Македонии. Таким образом, пытаясь предсказать победителя ЧМ-2022, с высокой степенью вероятности можно предположить, что турнир выиграет одна из шести команд – Англия, Аргентина, Бразилия, Германия, Испания или Франция.

сайт ФИФА

Англия

По данным Международного центра спортивных исследований (CIES), сборная Англии обладает самым дорогим составом на ЧМ-2022. На втором месте в рейтинге CIES находится сборная Бразилии, на третьем – команда Франции.

Кажется, что самым слабым местом нынешней сборной Англии является ее тренер. Гарет Саутгейт уже долгое время подвергается жесткой критике за невыразительную игру команды. И это несмотря на весьма успешное выступление на чемпионате мира в России, когда англичане заняли 4-е место, и на Евро-2020, где они добрались до финала и уступили итальянцам титул лишь в серии послематчевых пенальти. Главная претензия к наставнику – команда, имеющая в своем составе много классных исполнителей в атаке, играет в очень осторожный футбол. В Катар в составе "трех львов" приехали несколько восходящих звезд и целый ряд опытных игроков. И хотя родоначальников футбола нельзя назвать главными фаворитами турнира, у них есть все, чтобы побороться за звание лучшей команды мира.

Аргентина

Аргентина уверенно преодолела квалификацию на мировое первенство, заняв второе место в группе после Бразилии. В 17 встречах подопечные Лионеля Скалони не потерпели ни одного поражения, одержав в них 11 побед и 6 раз сыграв вничью. С высокой долей вероятности чемпионат мира в Катаре станет последним мундиалем в карьере легендарного Лионеля Месси. И этот состав сборной способен помочь ему наконец завоевать столь долгожданный трофей. У аргентинцев есть все для этого: грамотный тренер, надежная оборона и отличная атака. У "Альбисилесте" также впервые за долгие годы сложился отличный коллектив, которому по силам вслед за Кубком Америки выиграть и чемпионат мира. К старту ЧМ-2022 аргентинцы подошли в блестящей форме. На данный момент их беспроигрышная серия насчитывает 36 матчей. До повторения рекорда сборной Италии остался всего шаг.

Бразилия

Пятикратные чемпионы миры практически всегда выступают в ранге фаворита. Не стал исключением и нынешний мундиаль. Бразильцы очень сильно провели отборочный турнир, на их счету 14 побед в 17 матчах и ни одного поражения. При этом команда Тите наколотила в ворота соперников 40 мячей, пропустив в свои лишь 5. Пентакампеоны обладают одним из сильнейших составов среди всех участников ЧМ-2022. Команда наконец-таки прибавила в игре в обороне, а полузащита и атака состоят из футболистов, играющих ведущую роль в сильнейших европейских клубах - Неймар (ПСЖ), Винисиус ("Реал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Габриэл Жезус ("Арсенал"), Рафинья ("Барселона") и другие. Все это по праву делает бразильцев одними из основных претендентов на победу в турнире.

Германия

Несмотря на то, что Германия провально выступила на прошлом чемпионате мира в России, знаменитая фраза англичанина Гари Линекера "в футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы" снова может быть актуальна. Над главным тренером команды Хансем-Дитером Фликом нет того давления, которое в последнее время испытывал на себе ее предыдущий наставник Йоахим Лев. Кроме того, бундестим находится в тени главных фаворитов турнира, и это может пойти ей на пользу. В отсутствии Марко Ройса и Тимо Вернера, пропускающих турнир в Катаре из-за травм, ставка в атаке почти наверняка будет сделана на скоростных Лероя Сане и Сержа Гнабри, а также на Кая Хаверца. При этом в составе есть опытные Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган, а также Леон Горецка, Йозуа Киммих и восходящая звезда Джамал Мусиала. Никого не должны смущать и откровенно слабые результаты, которые в последнее время демонстрировала сборная Германии. Решив все свои вопросы с выходом в финальную часть чемпионата мира, немцы явно дали себе возможность немного расслабиться. Но можно быть уверенным, на ЧМ-2022 мы увидим совсем другую сборную Германии.

сайт ФИФА

Испания

Из золотого поколения Испании, победившего на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов, а также на чемпионате мира 2010 года, в текущем составе не осталось практически никого. Главный тренер команды Луис Энрике строит сейчас новую команду, пик которой почти наверняка придется на Евро-2024 и ЧМ-2026. В нынешней сборной хватает молодых, но уже достаточно опытных игроков - Пау Торрес, Даниэль Ольмо, Маркос Льоренте, Родри. Есть и талантливая молодежь в лице совсем юных Ансу Фати, Феррана Торреса, Педри, Гави, Йереми Пино и Эрика Гарсии. Тем не менее, вопрос с забивным нападающим по-прежнему не решен, а на таком турнире этом может стать серьезной проблемой. При определенном стечении обстоятельств "красная фурия" может удивить уже сейчас, но многое будет зависеть от турнирной сетки.

Франция

Несмотря на котировки букмекеров, шансы сборной Франции повторить успех четырехлетний давности весьма туманны. У "трехцветных" прекрасный выбор игроков в защите и нападении, однако в полузащите не все так радужно. Турнир пропустят два ключевых хавбека, которые во многом предопределили успех французов на ЧМ-2018 года в России: Нголо Канте ("Челси") и Поль Погба ("Ювентус"). Кроме того, главный тренер французов Дидье Дешам не сможет из-за травм рассчитывать на действующего обладателя Золотого мяча, нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, защитника ПСЖ Кристеля Кимпембе и полузащитника "Лейпцига" Кристофера Нкунку. Стоит помнить и о так называемом "проклятье чемпиона", согласно которому в XXI веке действующий чемпион мира на следующем мундиале не может преодолеть групповой этап. Только сборной Бразилии удалось нарушить это правило на чемпионате мира 2006 года в Германии. Запас прочности позволяет французам не наступить на эти грабли, однако победа на мировом первенстве второй раз подряд кажется маловероятной.