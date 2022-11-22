Бишкек примет саммит ЕАЭС

22 ноя. 9:50

Очередное заседание глав государств Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря, - сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Повестку дня заседания кыргызстанский лидер Садыр Жапаров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, - сообщает Sputnik Кыргызстан.

Садыр Жапаров также поздравил Токаева с победой на выборах, обсудив с казахстанским коллегой перспективы сотрудничества, вопросы регионального взаимодействия, а также подготовку предстоящего заседания ВЕЭС.