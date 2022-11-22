Телефонные аферисты стали реже беспокоить россиян

22 ноя. 9:44

После введения санкций в отношении российских банков телефонные мошенники переключились с россиян на русскоязычных жителей стран постсоветского пространства.

Как сообщила "Известиям" директор фонда "За права заемщиков Евгения Лазарева, аферисты активно развернули свои махинации в Казахстане, Армении и Беларуси. Она добавила, что рост числа мошенников в странах СНГ вызван трудностями при выводе украденных денег из России за рубеж.

По ее словам, целью злоумышленников является масштабирование своей аферы и увеличение количества похищенных средств. "Поэтому когда в отношении российских банков стали вводить санкции и деньги стало сложнее выводить, мошенники обратили свое внимание на бывшие советские республики и стали работать там по обкатанным схемам и скриптам", - заключила Лазарева.