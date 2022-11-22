Названы города России с самым высоким качеством жизни

22 ноя. 9:42

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг самых комфортных для жизни городов, пишет "Российская газета".

Лидерами рейтинга в 2022 году стали Москва, Сочи и Грозный. В десятку лучших городов по качеству жизни также вошли Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

"В основу нашего рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. <…> Исходим из того, что мнение населения наиболее точно отражают реальное положение дел в городе, потому что наиболее точно могут оценить, как они живут, только сами люди", - отметил автор исследования, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Индекс рассчитывался на основе данных социологического мониторинга настроений населения, уровня материального благополучия, потребительской активности, качества медицинского обслуживания, доступности недвижимости, экологии, качества работы учреждений среднего и высшего образования, работу ЖКХ, состоянии дорог.

Москва опережает другие города по уровню материального благополучия, качеству медицинского обслуживания и другим показателям. Сочи занял вторую строчку как город, где оптимально сбалансированы различные составляющие комфортной жизни. Жители Грозного высоко оценили городскую среду, столица Чечни - лидер по оценке работы ЖКХ и состоянию дорог, а также по условиям ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей. В десятку лидеров вошел еще один город в СКФО, Владикавказ оказался лучшим по качеству экологической среды.