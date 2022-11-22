Узбекские предприниматели построят в Азербайджане хлопковые комплексы

22 ноя. 9:33

Узбекское ООО PAHTAMASH планирует построить в Азербайджане ряд хлопкоочистительных комплексов, - сообщил заместитель директора ООО по внешнеэкономической деятельности Акмал Салиев.

Предприятие намерено участвовать в больших проектах: "К нам обращаются компании по вопросу создания высокотехнологичных и высокоэффективных хлопкоочистительных комплексов на территории Азербайджана, ведутся переговоры", - рассказал Салиев, передает Тренд.

"Азербайджан является нашим традиционным рынком. Мы долгие годы сотрудничаем с азербайджанскими партнерами и находим новые точки соприкосновения в развитии хлопковой отрасли", - отметил замдиректора.

В ООО PAHTAMASH входят четыре машиностроительных завода, оно специализируется в проектировании и производстве хлопкоочистительного оборудования. Компания производит 80 видов оборудования и более 2 тыс наименований запасных частей к ним.